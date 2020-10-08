Марка Great Wall возвращается в Россию с пикапом GWM Wingle 7

Китайский автоконцерн Great Wall выводит на российский рынок бренд пикапов GWM Pickup. Дебютной моделью станет GWM Wingle 7. Стоимость новинки составляет 1 млн 749 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. Уже во второй половине октября автомобили появятся в дилерских центрах Haval, где также будет осуществляться сервисное обслуживание.

GWM Wingle 7 – это пятиместный пикап с двухрядной кабиной, оснащенный дизельным турбированным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала. Вместительность пикапа GWM Wingle 7 достигается благодаря внушительному размеру грузовой платформы: длина – 1680 мм, ширина – 1460 мм, высота – 480 мм.

Экстерьер нового пикапа GWM Wingle 7 отличают 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, массивная хромированная решетка радиатора и светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в нижний бампер. Зеркала заднего вида оборудованы электроприводом и обогревом. Особое внимание уделено защитным покрытиям автомобиля, в число которых входят усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).

Что касается интерьера пикапа GWM Wingle 7, многофункциональный руль имеет кожаную отделку, на нем расположены кнопки управления мультимедийной системой, Bluetooth и круиз-контролем. В автомобиле есть возможность механической регулировки сидений водителя по высоте в 6 направлениях и пассажира в 4 направлениях.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».