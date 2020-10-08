Британский производитель роскошных автомобилей Rolls-Royce вместо гибридной модели планирует выпустить первый электромобиль марки: он будет готов в течение ближайших десяти лет.

Как рассказал в интервью изданию Automotive News Europe глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, вместо разнообразных гибридов Rolls-Royce планирует выпустить электромобиль. Первая модель люксовой британской марки с электрической силовой установкой, по его словам, уже находится в разработке и выйдет на рынок в течение декады, то есть аккурат к 2030 году, когда некоторые страны планируют запретить въезд в центр городов на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, пишет портал Motor.ru. Именно этот факт является для Rolls-Royce ключевым моментом для выпуска электрокара – клиенты марки не должны столкнуться с ограничениями из-за ужесточения экологических требований.

Иных причин для производства электромобиля у марки нет, отметил Мюллер-Отвос, так как клиенты Rolls-Royce до сих пор не проявляли принципиального желания обладать автомобилем именно с электрической силовой установкой. Роскошный электрокар, скорее всего, заменит в модельной линейке купе Wraith и кабриолет Dawn, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Чего точно не появится в гамме Rolls-Royce, так это гибридной модели – по словам Мюллер-Отвоса, подобная концепция лишена перспектив с точки зрения потребительского спроса, поэтому Rolls-Royce сосредоточится на «чистом» электричестве.

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