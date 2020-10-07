KIA объявила дату начала продаж в России нового Mohave | АВТОСТАТ

KIA объявила дату начала продаж в России нового Mohave

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KIA объявила дату начала продаж в России нового Mohave

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания KIA объявила дату начала продаж в России нового Mohave – полноразмерный рамный внедорожник появится в дилерских центрах уже 2 ноября 2020 года. Информация о ценах и комплектациях будет представлена ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба корейской марки. Напомним, производство нового KIA Mohave уже налажено на калининградском заводе «Автотор».

Новый KIA Mohave имеет конструкцию с несущей рамой, систему полного привода с электронным управлением и возможностью выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточную коробку с понижающей передачей, электронно-управляемую блокировку дифференциала. В России Mohave будет предлагаться с одним вариантом двигателя – дизельным 3,0-литровым V6 (249 л.с.), который агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Дизайн передней части нового Mohave отличает широкая решетка радиатора, корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки kia kia mohave

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