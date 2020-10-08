Группа PSA запустила проект по дистрибуции запчастей в России

Группа PSA усиливает свое присутствие на рынке послепродажного обслуживания и запчастей в регионе Евразия, следуя стратегическому плану глобального развития – «Push to Pass».

После успешного запуска запчастей Eurorepar и сети мультибрендового обслуживания Eurorepar Car Service, которая на сегодняшний день насчитывает 138 сервисных центров по всей России, Группа PSA запускает новый проект Distrigo по дистрибуции, направленный на максимально оперативную доставку запчастей и аксессуаров на всей территории региона Евразия в пределах одного-двух дней, сообщает пресс-служба автопроизводиителя.

Основная задача проекта – развитие дополнительного канала оперативной доставки оригинальных запасных частей Peugeot, Citroen, Opel и мультибрендовых запасных частей Eurorepar до официальных дилеров и сервисных станций Eurorepar Car Service, а также всех остальных игроков рынка в конкретном регионе.

Первыми регионами - участниками проекта в России стали Урал и часть городов Поволжья: Казань, Самара, Тольятти, Саратов, где парк автомобилей Peugeot и Citroen составляет более 95 тыс. автомобилей, а с учетом того, что в линейке Eurorepar представлены запасные части для большинства марок автомобилей, речь идет о 80% покрытия потребностей региона в запасных частях, маслах и аксессуарах. В дальнейшем планируется расширение концепции на территории Российской Федерации, а также реализация на территории Беларуси и Казахстана.

Полный список официальных дилеров Peugeot (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».