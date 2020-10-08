Subaru в сентябре увеличила продажи в России на 19%

Российские дилеры Subaru в сентябре реализовали 765 автомобилей – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Subaru в нашей стране составили 4124 машины, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в сентябре увеличились на 23,7% и составили 580 единиц. Второе место занял универсал повышенной проходимости Outback с показателем 88 машин (+63%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru компактный кроссовер XV, чья реализация составила 79 автомобилей (-22%). Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 14 экземпляров против 18 штук годом ранее. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в сентябре они нашли в общей сложности 4 владельца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Subaru планирует представить на российском рынке две новинки. Весной должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ближе к лету у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».