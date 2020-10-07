Arval представил новый стратегический план до 2025 года

Компания Arval, которая специализируется на предоставлении услуг операционного лизинга автомобилей и новых решениях для обеспечения мобильности сотрудников, представила новый стратегический план под названием Arval Beyond.

В рамках этой дорожной карты компания планирует к 2025 году увеличить свой автопарк до 2 млн автомобилей. На конец декабря 2019 года количество автомобилей в парке составило 1,3 млн по всему миру. При этом новый стратегический план предусматривает переход на энергоэффективный транспорт: 500 тыс. электромобилей в парке, снижение выбросов CO2 на 30% по сравнению с 2020 годом. Также Arval Beyond предполагает расширение бизнес-модели компании от операционной аренды до решений в области устойчивой мобильности, включающей автомобили: 100% стран присутствия Arval предлагают решения в области устойчивой мобильности.

«С помощью нового плана мы стремимся предоставить нашим клиентам интегрированные услуги обеспечения мобильности, поддержку при переходе на электрический вид транспорта, оптимизацию за счет подключенных и гибких продуктов и услуг, а также разработанные совместно с партнерами инновационные решения», – прокомментировал председатель правления и генеральный директор Arval Алан ван Грюнендаль.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».