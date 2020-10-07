УАЗ получил льготный кредит от Сбербанка для реализации опережающих поставок автомобилей

Сбербанк открыл Ульяновскому автозаводу (входит в группу СОЛЛЕРС) кредитную линию на 4 млрд рублей для финансирования опережающих поставок автомобилей УАЗ госкомпаниям и федеральным органам исполнительной власти. Кредитование осуществляется в рамках программы государственной поддержки автопроизводителей, в рамках которой поставки автомобилей федеральным органам исполнительной власти, государственным и бюджетным учреждениям, государственным компаниям 2021–2022 годов переносятся на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба «Соллерс», кредитная линия открыта на срок до декабря 2022 года. Заемные средства за счет субсидий Минпромторга предоставлены по ставке 0% годовых и будут направлены на закупку компанией сырья, материалов и комплектующих для реализации государственного заказа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод с 1 октября будет работать в полном пятидневном режиме по федеральному графику. В настоящий момент производственная программа УАЗа сконцентрирована на выполнении заказов государственного и корпоративного секторов. На производстве по-прежнему действуют усиленные меры санитарной безопасности.

В сентябре Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 3805 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 21618 ульяновских внедорожника (-18%). В результате рыночная доля УАЗа составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

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