LADA Largus пополнит автопарк СберЛогистики

АВТОВАЗ поставит очередную партию коммерческих автомобилей для логистической компании СберЛогистика – 350 белых фургонов LADA Largus. Автомобили оснащены экономичным 87-сильным мотором и обладают самой высокой в модельном ряду грузоподъемностью (725 кг). Эта модель является самой популярной из всех коммерческих автомобилей LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, в конце августа автопарк сервиса Ozon «Супермаркет», который позволяет заказать свежие продукты и товары повседневного спроса с доставкой в Москве и Московской области, пополнили 40 фургонов LADA Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи фургонов LADA Largus в России составили 7692 автомобиля, что на 13,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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