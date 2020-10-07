Haval в сентябре увеличил продажи в России на 21%

Российские дилеры Haval в сентябре реализовали 1422 автомобиля, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти 2020 года в России было продано 11647 кроссоверов и внедорожников марки (+66%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в сентябре остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 567 машин. На втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 466 владельцев.

Напомним, в сентябре российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Haval в топ-версии F7 Tech Plus с полным приводом и расширенным набором опций. Стоимость новой комплектации составляет 1 млн 949 тыс. рублей. Версия Tech Plus также предлагается для купе-кроссовера Haval F7х по цене 1 млн 999 тыс. рублей.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с сентября на предприятии была запущена вторая смена сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9, в связи с чем было привлечено более 250 новых сотрудников.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».