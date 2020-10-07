«Автотор» начал производство Hyundai Sonata по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» 6 октября начал производство бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла. До этого, с 2017 года, выпуск этой модели на мощностях «Автотора» происходил в режиме крупноузловой сборки. Теперь производственный цикл включает, в том числе, этапы сварки и окраски кузова, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

«Переход на производство полного цикла позволит достичь более глубокой локализации Hyundai Sonata. Мы значительно расширим оснащение этой модели и сможем предложить ее более широкому кругу покупателей в России. Уверен, что благодаря полному циклу производства в России Hyundai Sonata укрепит свои позиции в сегменте седанов бизнес-класса», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Теперь все автомобили Hyundai Sonata получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.

С началом производства по полному циклу пакет средств активной безопасности Smаrt Sense пополнят две новые системы. Функция контроля встречного движения при повороте налево (FCA-JT) поможет безопасно совершать поворот на перекрестках. Функция обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду (ROA) напомнит водителю об оставленных в салоне детях и домашних животных или забытых вещах.

В линейке комплектаций Hyundai Sonata появится версия Business с двигателем 2.0, силовой агрегат 2.5 станет доступен, начиная с комплектации Comfort. Автомобиль в комплектации Style с двигателем 2.5 можно будет заказать как с пакетом систем активной безопасности Smart Sense, так и без него. Все новые комплектации будут поставляться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Также для заказа потребителям предложат седан Sonata в новой специальной серии – Hyundai Sonata WAY. Отличительной особенностью автомобиля в этом исполнении станет современный мультимедийный комплекс Яндекс.Авто с 8-дюймовым сенсорным экраном, также поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Sonata WAY можно будет заказать с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией как с двигателем 2.0, так и с 2.5. В этой спецсерии седан будет поставляться с оборудованием, которое ранее было доступно только для топ-исполнений. Так, в список оснащения Hyundai Sonata WAY среди прочего входят светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, электрорегулировка сиденья водителя и функция беспроводной зарядки смартфонов.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.