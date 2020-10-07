Яндекс.Драйв запустил подписку на автомобили в Москве – в приложении появилась возможность арендовать машину по подписке на срок от одного месяца до полутора лет.

Как сообщает пресс-служба Яндекс.Драйва заказать машину можно, не выходя из дома, в несколько кликов: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. К началу аренды Драйв привезет чистую и заправленную машину по адресу. Доступны будут как новые автомобили, так и машины из парка Драйва: Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf.

В мобильном приложении Яндекс.Драйв доступны бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.

В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни, круглосуточная служба поддержки. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно. Также в приложении можно будет заказать дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города.

Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, новизны автомобиля, модели и других факторов. На стоимость также влияет, сколько километров пробега выберет пользователь. Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тыс. км стоит 19 тыс. рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка Драйва с тем же пробегом – около 49 тыс. рублей. Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью – как выберет пользователь. Заправку, регулярные мойки и платные городские парковки пользователь оплачивает самостоятельно.

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