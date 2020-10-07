Новый Opel Crossland появится в России в 2021 году

Компания Opel в 2021 году планирует начать продажи в России нового компактного кроссовера Opel Crossland. Это первый автомобиль Opel, который получил безошибочно узнаваемую новую переднюю часть, дебютировавшую недавно на новом Opel Mokka. Помимо нового дизайна, Crossland получил доработанное шасси и рулевое управление, а также адаптивную систему контроля тяги IntelliGrip и новую отделку в спортивном стиле GS Line+, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, к конце 2019 года компания Opel объявила о возвращении на российский рынок, который она покинула в 2015 году. На данный момент в нашей стране доступны три модели – кроссовер Opel Grandland X, пассажирский микроавтобус Opel Zafira Life и грузовой фургон Opel Vivaro. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Opel реализовали 305 автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Opel насчитывает 12 дилерских центров Opel в 9 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России.

Полный список дилеров Opel (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».