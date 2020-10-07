Российский авторынок в сентябре опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в сентябре вновь показал рост, тем не менее опустился на пятое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где была продана 328041 машина (-4,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на традиционный для этого месяца всплеск продаж, связанный с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства, минувший сентябрь стал худшим с 1999 года.

Второе место в европейском первенстве заняла Германия с показателем 265227 реализованных автомобилей (+8,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года. В то же время заказы на новые автомобили в сентябре увеличились на 4%.

Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 168290 машин (-3%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 156132 автомобиля (+9,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятое место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 145 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что авторынок Испании в сентябре снизился на 13,5% и составил 70729 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение спроса продолжается, несмотря на действие программы обновления автопарка, которая тем не менее сдерживает продажи от еще более глубокого падения.

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