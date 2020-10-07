Великобритания ускорит отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами

Сейчас в Великобритании по-прежнему продают автомобили с двигателями, которые работают на бензине и дизельном топливе (при этом такие моторы должны соответствовать действующим в стране довольно строгим экологическим нормам). Однако в относительно скором будущем ситуация изменится: власти серьезно настроены перевести страну на «зеленый» транспорт, пишет портал «Колеса.ру».

Ранее, еще в 2018-ом, предполагалось, что запрет на продажу новых легковых и легких коммерческих автомобилей с традиционными ДВС будет введен в 2040 году. Затем в Великобритании обсуждали возможность ускориться и установить ограничения на продажу новых машин с бензиновыми и дизельными моторами в 2035-ом. Теперь предлагается новый (и еще более близкий) срок – такой запрет может начать действовать уже в 2030 году.

По данным издания The Guardian, премьер-министр Борис Джонсон, вероятно, официально объявит о намерении ввести в 2030-ом запрет на продажу новых машин с ДВС уже этой осенью. Предполагается, что этот пункт войдет в масштабный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Правительственная стратегия Великобритании предполагает достижение нулевого уровня выбросов в окружающую среду к 2050 году. Ускорить срок введения запрета на продажу бензиновых, дизельных, а также гибридных машин в стране власти решили после слов министра транспорта Гранта Шеппса, правда, он предполагал, что подвинуть срок можно к 2032 году.

По данным источников, к 2030 году британских электрозаправок станет больше. Дело в том, что аргументом противников идеи введения скорого запрета на продажу новых машин с ДВС является неподготовленная к «наплыву» электрокаров инфраструктура. Предположительно, через 10 лет, в стране появится 3,6 тыс. новых терминалов для зарядки «зеленого» транспорта.

Спрос на электрокары в Великобритании нельзя назвать высоким. Так, за 2019 год дилеры реализовали в общей сложности 37850 таких машин: их доля в автопарке составляет всего 1,6%. При этом за тот же период автомобили с бензиновыми двигателями разошлись в стране тиражом около 1,5 млн штук (доля – 64,8%), а с дизелями – 584 тыс. единиц (доля – 25,2%).

Первым государством, которое введет запрет на продажу автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, собирается стать Норвегия – в 2025 году. Также на 2030-й есть планы по введению ограничений у таких стран, как Германия и Нидерланды, а власти Франции намерены подождать до 2040 года.