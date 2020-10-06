Volkswagen обновил в Китае флагманский седан Phideon

Компания Volkswagen обновила флагманский седан Phideon для китайского рынка – новинку показали в рамках Пекинского автосалона. Модель продается в КНР уже четыре года, но не пользуется особой популярностью: например, за прошлый год было продано всего 14 тыс. экземпляров. Рестайлинг призван улучшить положение модели и привлечь новых клиентов, пишет портал Motor.ru.

Изменения в дизайне экстерьера минимальны: слегла модернизировали оптику, чуть изменили бамперы и решетку радиатора. Самым заметным новшеством стал логотип с контурной подсветкой. При этом по оформлению салона седан проигрывает ближайшим конкурентам, таким как Audi A6: Phideon не положена ни виртуальная панель приборов, ни сенсорные кнопки управления климат-контролем.

Зато флагман может похвастаться богатым набором дополнительного оборудования. Для модели заявлены мини-холодильник (он встроен в спинку сидений второго ряда) и задние кресла с функцией вентиляции и массажа.

На местном рынке Phideon можно купить с безальтернативным 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 224 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Ранее модель предлагалась и с гибридной силовой установкой, однако от нее отказались из-за низкого спроса.

Phideon выпускают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen рядом с Шанхаем. На других рынках, в том числе в России, модель не представлена.