«Группа ГАЗ» поставила в Сочи 30 автобусов ЛиАЗ

«Группа ГАЗ» поставила в Сочи 30 городских автобусов ЛиАЗ-5292, которые приспособлены для работы в сложных рельефах на предгорных сочинских маршрутах. Как заявил заместитель главы города Сочи Сергей Робилко, обновление городского автопарка продолжится – в планах закупить еще 20 таких пассажирских автобусов для городских маршрутов Сочи.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 вмещает до 108 пассажиров и предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Для комфорта и безопасности пассажиров в машинах установлены современные системы климат-контроля, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, цифровые тахографы, электронные рейсоуказатели, указатель «бегущая строка». Каждый автобус укомплектован отечественным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5».

ЛиАЗ-529267 оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, кнопками связи с водителем. Низкий уровень пола и система книлинг (электронная система наклона кузова автобуса в сторону остановки) облегчают посадку и высадку для пассажиров с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, велосипедами или самокатами.

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