ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам сентября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 7790 автомобилей, что на 22% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял Toyota RAV4 с показателем 4146 проданных машин, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал Volkswagen Tiguan – 3626 автомобилей (+14%). Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 3109 экземпляров (-1%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России KIA Sportage, чьи продажи составили 2885 машин (-6%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам сентября также вошли Hyundai Tucson (2853 шт., +66%), LADA 4x4 (2809 шт., -13%), Nissan X-Trail (2303 шт., +1%), Renault Kaptur (2181 шт., +4%) и Mitsubishi Outlander (2074 шт., -14%).

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 52098 реализованных машин (0%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 26048 единиц (+23%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 23744 автомобилей (-7%).

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