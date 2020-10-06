АВТОВАЗ с января планирует перейти на сокращенный режим работы

АВТОВАЗ планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского авторынка. При этом линия В0, на которой выпускаются модели Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, останется в режиме полной рабочей недели. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Введение неполной рабочей недели – это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа в связи с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке.

Более того, в августе-октябре АВТОВАЗ вводил дополнительные рабочие смены в выходные дни. Так, в соответствии с планом производства, в текущем месяце будет организована работа всех сборочных линий предприятия в дневные смены продолжительностью 10 часов в выходные дни 3, 10 и 17 октября, а 24 октября в таком же режиме дополнительно будут работать производственные комплексы В0 и Kalina.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 35264 автомобиля LADA – это на 12% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения от LADA. По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 227661 машину, что на 14% ниже показателя годичной давности.

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