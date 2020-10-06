ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам сентября

Самой продаваемой моделью в России по итогам сентября стала LADA Granta, чья реализация составила 12488 автомобилей (+11%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11520 машин, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7830 проданных автомобилей (+1%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7790 экземпляров (+22%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 6020 штук, что на 12% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 5410 машин. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос почти в 2,5 раза до 4146 автомобилей. Седан Renault Logan выбрали 3885 покупателей, что на 22% выше показателя годичной давности. Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 3749 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Volkswagen Tiguan с показателем 3626 реализованных машин (+14%).

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