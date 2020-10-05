Новый кроссовер замечен на конвейере российского завода Haval

Кроссовер Haval H6 2020 модельного года замечен на конвейере российского завода Haval. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на форуме «Хавал клуба». Не исключено, что автомобиль в будущем может появиться в модельной линейке бренда в России, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, Haval H6 2020 модельного года встал на новую платформу бренда LEMON. Кроссовер стал длиннее на 53 мм (до 4653 мм), шире на 26 мм (1886 мм) и выше на 10 мм (1730 мм). Колесная база увеличилась – на 58 мм (до 2738 мм). Кроме того, простора в салоне добавила более ровная линия крыши. При этом машина стала легче прежнего – за счет широкого использования алюминия.

У новой «шестерки» полностью переработан салон. Цифровая приборная панель выведена на небольшой планшет. Важная информация транслируется на лобовое стекло с помощью HUD-дисплея. У мультимедиасистемы свой экран – тачскрин с диагональю 12,3 дюйма. Рычаг переключения передач на центральном тоннеле заменила шайба.

Под капотом нового H6 установлен прежний 169-сильный турбомотором 1.5, с которым сочетается «робот» 7DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод – только передний.

В настоящее время российские дилеры Haval распродают оставшиеся кроссоверы H6 еще первой генерации. Цена модели составляет от 1,15 до 1,34 млн рублей. Второе поколение Haval H6 до российского рынка не добралось.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 11647 автомобилей, что на 66% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».