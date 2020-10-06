В Санкт-Петербурге открылся новый автосалон Mazda

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Mazda, который расположен на Выборгском шоссе. В 2021 году холдинг планирует реализовать около 800 новых автомобилей японской марки. Mazda стала десятым автомобильным брендом в портфеле «Аларм-Моторс», сообщает пресс-служба дилера.

Новый автоцентр является одним из крупнейших салонов Mazda в Петербурге. Его площадь – 1200 кв.м. Половина двухэтажного здания отведена под демонстрацию модельного ряда Mazda и обслуживание клиентов. Для автовладельцев доступны 10 постов станции техобслуживания.

Дилер предлагает весь модельный ряд Mazda – седан Mazda6, кроссоверы Mazda CX-5 и недавно обновленный Mazda CX-9. Все автомобили доступны в автосалоне для тест-драйва.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге теперь четыре дилерских центра Mazda. Японская марка стабильно входит в ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов в городе. В нынешнем году бестселлером Mazda в Петербурге является кроссовер Mazda CX-5, на который приходится около 70% продаж.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».