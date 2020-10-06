Продажи Ford Transit в сентябре увеличились на 11%

Российские дилеры Ford в сентябре реализовали 1569 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 11,4% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 8816 машин, что на 1,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и вдевяти типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге, который с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса с 1 июля перешел на четырехдневную рабочую неделю, с 5 октября вернулся к пятидневному режиму работы. Работа на предприятии будет продолжена с соблюдением всех требований предписания Роспотребнадзора.

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