ТОП-10 самых распространенных автомобилей Москвы | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых распространенных автомобилей Москвы

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Москва 2

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2020
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Москве насчитывается 3,6 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2020 года). При этом на долю иномарок приходится более 86% столичного автопарка, что составляет 3,1 млн единиц. Соответственно оставшиеся почти 14% - машины отечественных марок (0,5 млн шт.).

Самым распространенным автомобилем в Москве является корейский KIA Rio с показателем 85,2 тыс. зарегистрированных экземпляров. На втором месте располагается еще один представитель корейского автопрома - Hyundai Solaris (85,0 тыс. шт.). Третью строчку в нашем рейтинге занимает Ford Focus (78,2 тыс. шт.), четвертую – Skoda Octavia (75,0 тыс. шт.). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo (70,5 тыс. шт.).

Далее следуют три «японца»: Nissan X-Trail (54,6 тыс. шт.), Nissan Qashqai (51,5 тыс. шт.) и Toyota Camry (50,1 тыс. шт.). На девятой позиции этого рейтинга - отечественная LADA 2107 (48,7 тыс. шт.), В ТОП-10 самых распространенных легковых автомобилей столицы входит также KIA Ceed (47, 1 тыс. шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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