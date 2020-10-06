МАЗ выпустил свой первый электрогрузовик

Минский автозавод представил свой первый электрогрузовик, который может вскоре появиться на российских и белорусских дорогах. Как ожидается, спрос на него будет и в других странах, сообщает пресс-служба МАЗа.

Электрогрузовик МАЗ-4381Е0 обладает средними габаритами: полная масса – 12,5 тонны, грузоподъемность – 5700 кг. Максимальная скорость подстроена «под мегаполис» – 85 км/ч. Запас хода составляет 100 км, но этот показатель может быть увеличен за счет установки большего количества аккумуляторов.

Трак оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. В паре с ним вращается 2-ступенчатый редуктор с электронным управлением переключения передач. В качестве батарей – содержащие литий ячейки емкостью 160 Ач. Рабочее напряжение – 570 В, а для зарядки используется порт постоянного тока GB/T.

Кабина рассчитана на троих и оснащена удобными сиденьями, центральным замком, электрическими стеклоподъемниками и регулировкой зеркал. Для водителя установили многофункциональный руль с гидроусилителем, а на стойках ветрового стекла – мониторы. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Продуманы и двери с бесключевым доступом.

«Создание электрических МАЗов – одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Мы видим в этом большие перспективы. Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. Впереди – череда испытаний и коммерческое производство», – рассказали на МАЗе.

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