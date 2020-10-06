Changan в сентябре увеличил продажи в России в 3,3 раза

Российские дилеры Changan в сентябре реализовали 1021 автомобиль, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3,7 раза и составили 4809 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидером продаж в сентябре остается компактный кроссовер Changan CS35 Plus с показателем 536 автомобилей. На втором месте идет полноприводный внедорожник Changan CS75FL, а замыкает тройку российских бестселлеров Changan кроссовер CS55.

На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает более 90 автосалонов по всей России и СНГ. Полный список дилеров автопроизводителя (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».