KIA представила в России новый KIA Sorento

Компания KIA представила в России новый флагманский кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, продажи которого стартуют 15 октября. Новинка предлагается в 8 комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

На российском рынке новый Sorento будет предлагаться с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. KIA Sorento будет доступен на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы. На Sorento появились вертикальные задние фонари, которые своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

Уже в базовой комплектации нового Sorento установлены рефлекторные светодиодные фары.Улучшение аэродинамики обеспечивает спойлер на задней кромке крыши, к тому же в него интегрирована щетка заднего стеклоочистителя, которая не видна в тех случаях, когда стеклоочиститель выключен. В список стандартных опций безопасности входят антиблокировочнаятормознаясистема (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), помощь при экстренном торможении (BAS) и предупреждение о нем (ESS), ассистент старта на подъеме (НАС), система помощи при спуске (DBS), интегрированная система активного управления (VSM), система курсовой устойчивости прицепа (TSA), контроль давления в шинах (TPMS), напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA).

Вне зависимости от комплектации предлагается широкий набор опций комфорта. Лобовое стекло имеет дополнительную шумоизоляцию, установлены датчики света и дождя, задние датчики парковки, Bluetooth-модуль для подключения мобильных устройств. Автомобиль оснащен системой выбора режимов движения Drive Mode Select, круиз-контролем и двухзонным климат-контролем. Сиденье водителя уже в базовой комплектации имеет электрический привод регулировок (10 направлений, включая 2 направления поясничного подпора). Штатно устанавливается мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и цветным дисплеем 8", на который можно вывести изображение с камеры заднего вида, также входящей в список стандартного оборудования. В пакет «Теплые опции» всех комплектаций входят подогрев руля, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также подогрев передних сидений. При этом для всех комплектаций, кроме Classic – в него также включен и подогрев сидений второго ряда.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».