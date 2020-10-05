Hyundai Creta в сентябре установила новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 18380 автомобилей – на 15% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 114043 машины (-14%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в сентябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 7790 проданных машин (+22%). Как отмечается, это лучший результат за всю историю присутствия модели на российском рынке.

На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация осталась на прошлогоднем уровне и составила 5410 автомобилей. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2853 покупателя (+66%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 978 реализованных машин (+35%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, продажи которого составили 683 автомобиля (-37%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре компания «Хендэ Мотор СНГ» представила кроссоверы Creta и Tucson в лимитированном исполнении Black&Brown. Спецверсию отличают стильное сочетание кузова в черном цвете Phantom Black с дизайном интерьера в коричневых тонах, а также оригинальная эмблема Black&Brown. Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом: 3000 экземпляров Creta Black&Brown и 1500 автомобилей Tucson Black&Brown.

Кроме того, в честь десятилетнего юбилея завода Hyundai в России, открытого 21 сентября 2010 года, дебютировала специальная версия модели Solaris – «10 лет». Юбилейная линейка ограниченным тиражом в 4500 автомобилей предлагается с пакетом популярных опций на базе комплектаций Active Plus или Comfort в сочетании с моторами 1.4 или 1.6, а также 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач на выбор клиентов.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».