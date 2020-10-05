Geely в сентябре увеличила продажи в России в 2,7 раза

Российские дилеры Geely в сентябре реализовали 2178 автомобилей, что в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2020 года в России была продана 9741 машина китайской марки (+53,6%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке остается флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи с начала года составили 4937 машин. Кроме того, популярностью у российских покупателей пользуется и новый компактный кроссовер Geely Coolray, который показал успешный старт продаж, а число предзаказов по-прежнему остается высоким.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».