Mitsubishi Pajero Sport в сентябре показал 1,5-кратный рост продаж

Российские дилеры Mitsubishi в сентябре реализовали 3094 автомобиля – на 18% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России продано 19618 автомобилей Mitsubishi, что на 32% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным «ММС Рус».

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце составили 2038 машин (-15%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 723 реализованных автомобиля (+52%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, на котором остановили свой выбор 184 покупателя (рост в 2,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре калужский завод «ПСМА Рус» выпустил 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi с момента начала локального производства в ноябре 2012 года. В настоящий момент завод «ПСМА Рус» выпускает самый продаваемый кроссовер марки – Outlander – в 5-местной и 7-местной комплектации, а также внедорожник Pajero Sport с дизельным двигателем.

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