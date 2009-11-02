УАЗ увеличил прибыль в III квартале против убытков во II квартале | АВТОСТАТ

УАЗ увеличил прибыль в III квартале против убытков во II квартале

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Чистая прибыль УАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в III квартале 2009 года составила 240,852 млн. рублей против 34,430 млн. рублей убытка за II квартал. Как говорится в материалах компании, получение прибыли связано с увеличением объемов продаж автомобилей и запасных частей.
В I полугодии 2009 года чистый убыток УАЗа составил 470,142 млн. рублей, таким образом, за девять месяцев чистый убыток составил 229,290 млн. рублей.

Источник: АВТОСТАТ
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