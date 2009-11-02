УАЗ увеличил прибыль в III квартале против убытков во II квартале

Чистая прибыль УАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в III квартале 2009 года составила 240,852 млн. рублей против 34,430 млн. рублей убытка за II квартал. Как говорится в материалах компании, получение прибыли связано с увеличением объемов продаж автомобилей и запасных частей.

В I полугодии 2009 года чистый убыток УАЗа составил 470,142 млн. рублей, таким образом, за девять месяцев чистый убыток составил 229,290 млн. рублей.