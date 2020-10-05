Tesla в 3 квартале выпустила рекордное количество электромобилей

Американский компания Tesla в третьем квартале выпустила 145036 электромобилей (+51%), а поставки машин дилерам составили рекордные 139,3 тыс. единиц (+44%). В том числе в июле-сентябре было выпущено 16992 автомобилей Model S/X и 128044 Model 3/Y. Поставки электромобилей этих моделей составили 15,2 тыс. и 124,1 тыс. штук соответственно, пишет агентство "Финмаркет".

Предыдущий рекорд был установлен в четвертом квартале 2019 года, когда поставки составили 112 тыс. электромобилей. В четвертом квартале 2020 года эксперты ожидают нового рекорда - на уровне 169 тыс. электромобилей.

Как сообщалось ранее, компания Tesla планирует обновить свой самый доступный электрокар – Model 3. По предварительным данным, машина получит существенные изменения в дизайне. У автомобиля появится новая оптика, другое рулевое колесо и иная центральная консоль. Кроме того, у Model 3 станет значительно меньше хромированных деталей. Также в Tesla улучшат шумоизоляцию машины, а у крышки багажника появится электропривод. Кроме этого будет модернизирована фирменная функция FSD (Full Self-Driving), с которой машина самостоятельно может реагировать на светофоры, совершать обгоны и двигаться в сложных условиях городского трафика. Наконец, автомобиль должен позаимствовать у Model Y систему охлаждения и тепловой насос вместо электрической печки.

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