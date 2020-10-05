Volvo готовит маленький кроссовер XC20 на платформе Geely

Компания Volvo планирует выпустить самый маленький кроссовер в своей модельной линейке. По данным издания AutoExpress, новинка получит название XC20 и займет место на ступень ниже XC40. Автомобиль укомплектуют электрической силовой установкой, пишет портал Autonews.ru.

Как рассказал глава Volvo Хакан Самуэль­ссон, новинку построят на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которая является разработкой китайской Geely – материнской компании Volvo. Платформа создавалась специально для электрических моделей. Что касается архитектуры CMA, которую использует Volvo, то она оказалась неподходящей для разработки таких компактных автомобилей.

Точная дата премьеры XC20 пока неизвестна. По словам Самуэльссона, новинка станет частью стратегии Volvo по электрификации половины модельного ряда к 2025 году. К этому сроку планируется полностью отказаться от машин с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. В Volvo рассчитывают, что помимо электрокаров 50% продаж придется на машины с гибридными силовыми установками. К 50% глобальных продаж придется на полностью электрические версии, остальная часть – на гибриды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo начала производство полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8 – первого из нескольких электромобилей Volvo. Новинка уже вызвала высокий спрос – все автомобили, которые должны быть выпущены в этом году, уже проданы, при этом к заказу модель остается открытой. Первые автомобили планируется поставить клиентам в Европе в конце октября. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

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