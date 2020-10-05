Новосибирский дилер Harley-Davidson вышел в Самару

Официальный дилер Harley-Davidson в Новосибирске расширил географию своего присутствия и в дополнение к Красноярску и Казани вышел в Самару.

Как пишет портал «Континент Сибирь», в отличие от Казани и Красноярска, где речь шла об открытии нового салона, в случае с Самарой была осуществлена покупка действующего мотоцентра Harley-Davidson. Ранее он принадлежал компании «СТ-мото», которая занимается продажей мототехники, аква-и мотозапчастей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года в России было приобретено 8,5 тысячи мотоциклов, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом порядка 60% от этого количества приходится на мототехнику пяти брендов – BMW, Racer, Bajaj, Harley-Davidson и Motoland.

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