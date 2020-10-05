KIA Cerato в сентябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в сентябре реализовали 20402 автомобиля – это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 139477 автомобилей KIA, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в сентябре было реализовано 7830 автомобилей (+1%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 2885 покупателей (-6%). Новый седан бизнес-класса KIA K5 уже в первый месяц продаж показал третий результат – 1786 реализованных автомобиля. Стоит отметить, что седан KIA Cerato в сентябре нашел 1539 владельцев (+21%), что стало абсолютным рекордом продаж для модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA начали продажи обновленного седана KIA Rio. Стоимость новинки составляет от 814,9 тыс. рублей до 1 млн 169 тыс. 900 рублей.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.