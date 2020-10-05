«Автотор» ожидает падения российского авторынка на 40% в 2020 году

Российский рынок легковых автомобилей может снизиться во втором полугодии в годовом выражении в 2 раза, по итогам всего 2020 года - упасть на 40%, прогнозирует основатель калининградского автопроизводителя "Автотор" Владимир Щербаков.

"По моим ощущениям, в первом полугодии наш рынок легковых автомобилей в разных сегментах просел неодинаково, но каждый примерно на 20-25%. Во 2-м мы потеряем около 50% год к году. По году для себя мы прогнозируем падение примерно на 40%. Думаю, рынок в целом может просесть более глубоко, но очень многое зависит от действий по стимулированию продаж", - сказал В.Щербаков в интервью журналу BRICS.

По итогам восьми месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 16,9% до 880198 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

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