Hyundai представила «спортивный» вариант хэтчбека i20

Компания Hyundai представила новую модель семейства N Line – хэтчбек i20 N Lone. Автомобиль появится в продаже уже в следующем году и составит конкуренцию Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST.

Как пишет портал Motor.ru, Hyundai i20 N Line отличается от обычного хэтчбека этой модели более агрессивным передним бампером с серыми элементами и черной решеткой радиатора, задним бампером со спортивным декором и двойным хромированным патрубком выхлопной системы.

В салоне i20 N Line установлены спортивные кресла с красной прострочкой, которая также присутствует на рулевом колесе. Рычаг коробки передач отделан кожей, а накладки на педали выполнены из металла.

В списке базового оснащения значатся 17-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель и ряд систем безопасности и ассистентов водителя.

В моторной гамме будет представлено два агрегата. Базовый –э то четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 MPI на 84 л.с. За доплату можно получить литровую «турботройку» в двух вариантах мощности: 100 или 120 л.с. Причем в этом случае машина будет укомплектована 48-вольтовой гибридной системой и 7-ступенчатым «роботом».

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