В России рынок автомобилей с пробегом в 3,7 раза больше рынка новых машин

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 8 месяцев 2020 года составила 21,1%. Соответственно, вторичный рынок занимает оставшиеся 78,9%. Иными словами, в нашей стране подержанных машин продается в 3,7 раза больше, чем новых.

Однако, этот показатель может заметно отличаться в зависимости от субъекта РФ. Например, во многих регионах Дальнего Востока из-за соседства с Японией доля продаж автомобилей с пробегом превышает 95%. Выше всего этот показатель в Еврейской автономной области (97,3%), где вторичный рынок в 36,5 раз крупнее первичного.

Наименьшая разница между первичным и вторичным авторынком наблюдается в Москве. Здесь доля продаж новых легковых автомобилей составляет 42,3%, что всего на 16 п. п. меньше, чем доля рынка автомобилей с пробегом. Отметим также Санкт-Петербург, где на один реализованный новый автомобиль приходится два с пробегом. Еще в пяти регионах – Татарстане, ХМАО, Самарской области, Подмосковье и Пермском крае – это соотношение составляет 2:5.

Более подробная информация о соотношении продаж новых и подержанных легковых машин в различных субъектах РФ содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».