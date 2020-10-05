Renault анонсировала новый электрический компактный кроссовер

Компания Renault представит свой новый электрический кроссовер на специальном онлайн мероприятии eWays, которое пройдет с 15 по 26 октября. Пока планируется показать концепт будущей «зеленой» модели, пишет портал Autonews.ru.

Автомобиль построят на платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров. По данным издания Carscoops, по габаритным размерам новинка будет уступать Captur. Серийная версия кроссовера должна дебютировать в следующем году. На одном заряде машина сможет проезжать около 600 км.

Судя по единственному тизерному изображению, электрокар получит тонкие фары и решетку радиатора черного цвета. Дизайн машины, скорее всего, будет напоминать концепт под названием Morphoz.

Также на мероприятии eWays планируется продемонстрировать серийную версию электрического кроссовера Dacia Spring. Ожидается, что новинка станет самым дешевым автомобилем на европейском рынке с полностью «зеленой» силовой установкой. Кроме этого Renaut собирается в режиме онлайн показать гибридную модификацию кроссовера Arkana E-Tech Hybrid.

Первым автомобилем, который использует платформу CMF-EV, стал концептуальный кроссовер Morphoz. Премьера прототипа состоялась в марте нынешнего года. Morphoz стал первым концептом Renault, который может менять форму и габариты. В компании подчеркнули, что в будущем некоторые технические решения, продемонстрированные на Morphoz, будут использоваться на серийных машинах французского бренда.

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