Chery в сентябре увеличила продажи в России в 2,5 раза

Российские дилеры Chery в сентябре реализовали 1490 автомобилей, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 50% и составили 6365 машин, сообщает пресс-служба китайской марки.

Бестселлером Chery на российском рынке в сентябре остается кроссовер Tiggo 4, на который пришлось 46% в общем объеме реализации. На втором месте по популярности среди моделей Chery идет семиместный кроссовер Tiggo 8 с показателем 323 реализованных автомобиля. Кроссовер Tiggo 7 Pro, продажи которого начались 10 сентября, занимает третью строчку – его результат составил 313 машин.

Напомним, что в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. В 2021 году компания Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».