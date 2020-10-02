В FCA Rus объявили о структурных изменениях

В компании FCA Rus с 1 октября 2020 года отделы продаж и маркетинга пассажирских автомобилей FCA объединены в единое подразделение, а его директором назначена Екатерина Ключникова. В новой должности она будет отвечать за продажу автомобилей Jeep, стратегическое развитие маркетинга, разработку, внедрение коммуникационной стратегии бренда и продвижение моделей Jeep в России, сообщает пресс-служба FCA Rus.

Екатерина Ключникова присоединилась к компании FCA Rus в декабре 2019 года в качестве директора по маркетингу. Она обладает широким опытом работы в автомобильном бизнесе, который насчитывает более 17 лет. Свою карьеру в автомобильной индустрии Екатерина Ключникова начала в российском представительстве General Motors, где от должности ассистента отдела выросла до директора по маркетингу Opel, а позднее стала директора по продажам Cadillac. На разных этапах своей карьеры Екатерина Ключникова работала в сферах продаж, маркетинга, финансов, послепродажного обслуживания, планирования.

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