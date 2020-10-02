BMW с 1 октября повысил цены в России в среднем на 3,9%

Компания BMW Group Россия с 1 октября 2020 года установила новые рекомендованные розничные цены на автомобили BMW. Среднее повышение цен составляет 3,9%, сообщает пресс-служба баварской марки. Напомним, предыдущую корректировку прайс-листов компания BMW проводила ровно месяц назад – тогда среднее повышение цен составило 2,1%.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe теперь начинаются от 2 млн 230 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 2 млн 710 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 270 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 3 млн 640 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 4 млн 530 тыс. рублей. А удлиненная версия премиум-седана BMW 7 серии Long доступна от 8 млн 250 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 240 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 380 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 3 млн 780 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 4 млн 090 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 150 тысяч и 6 млн 020 тыс. рублей соответственно.

Между тем, компания BMW Group Россия запустила в России сервисную программу BMW Service Inclusive 4/80. Все автомобили бренда, произведенные для российского рынка начиная с ноября 2020 года (для некоторых моделей – начиная с декабря), смогут проходить бесплатное регламентное ТО в течение 4 лет либо до достижения 80 тыс. км пробега.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».