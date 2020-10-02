KIA назвала дату российской премьеры нового Sorento

Российская презентация нового полноразмерного кроссовера KIA Sorento пройдет 5 октября 2020 года в формате прямой Youtube-трансляции. Зрителям будет предложен новый формат мероприятия – со световым шоу и интерактивными элементами программы, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, производство нового KIA Sorento стартовало в конце августа на предприятии «Автотор» в Калининграде. Новинка будет доступна на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы. На Sorento появились вертикальные задние фонари, которые своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

Какие еще новинки и обновления можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».