Toyota RAV4 получил новую версию c двухцветным кузовом

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую версию кроссовера RAV4 – Style. Данная комплектация основана на самой востребованной среди покупателей версии модели «Комфорт» и доступен по цене от 2 млн 330 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Автомобиль предлагается на выбор с 2,0-литровым мотором с вариатором и 2,5-литровым двигателем в сочетании c 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроссовер Toyota RAV4 в новой комплектации Style отличается двухцветным исполнением белого кузова с покрытием «перламутр» и черной крышей. Эффект от комбинации цветов усиливают черные акценты: решетка радиатора, 18-дюймовые легкосплавные диски, корпуса зеркал заднего вида, накладки на переднем и заднем бампере и декоративная накладка специальной серии на двери багажника под фонарями и стеклом.

Интерьер Toyota RAV4 Style получил премиальную комбинированную отделку сидений кожей и искусственной замшей, которая эксклюзивно доступна только для этой комплектации.

С появлением Style все версии кроссовера RAV4 теперь оснащаются новой мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple Carplay и Android Auto, которая дает возможность подключать до пяти устройств и проигрывать аудиофайлы с высоким битрейтом, имеет интуитивно понятный интерфейс с возможностью программирования виртуальных кнопок. В оснащение новой комплектации, помимо прочего, входят двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и круиз-контроль. В зимний пакет комплектации включены электрообогрев всей поверхности лобового стекла, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей, передних сидений и зеркал заднего вида, а также дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, позволяющие быстро прогревать салон.

Дополнительно RAV4 Style получил большой 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, который позволяет быстро считывать всю необходимую информацию, и электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида, автоматически реагирующее на яркость фар попутных автомобилей и предотвращающее ослепление в темное время суток. Электрохромное зеркало также теперь доступно и покупателям модели в версии «Комфорт».

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.