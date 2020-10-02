АВТОВАЗ в сентябре увеличил продажи в России на 6%

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 35304 автомобиля LADA, включая внедорожник LADA Niva – это на 6,1% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения от LADA. По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 227701 машину, что на 14,1% ниже показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 11,4% и составила 12488 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второй результат показала LADA Vesta – 11520 проданных машин (+21,9%). Как отмечается, 47% продаж Vesta составляют автомобили в кузове SW. На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановил свой выбор 4682 покупателя (-2,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ запустил продажи новой специальной серии Quest на базе универсалов повышенной прроходимости Largus Cross и Granta Cross. Также стал доступен новый пакет опций Multimedia, состоящий из сервисов Яндекс.Авто и камеры заднего вида, для модели XRAY #CLUB. Кроме того, на АВТОВАЗе стартовало производство новой серии [BLACK] на базе моделей Vesta Cross, XRAY Cross и 4х4.

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