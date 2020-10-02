В России стали больше покупать грузовиков из Китая

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении рынка новых грузовых автомобилей в России – по итогам 8 месяцев 2020 года оно составило 10%.

Падение затронуло почти всех участников этого рынка, тем не менее, среди них нашлись те, кто, напротив, продемонстрировал рост. Так, в нашей стране стали больше приобретать грузовых автомобилей из Китая. С января по август объем их покупок составил 2146 единиц – на 22% больше, чем за 8 месяцев 2019 года. Эксперты также отметили, что наблюдается рост и у японских марок – на 1% до 2935 штук.

А вот у остальных участников-лидеров российского рынка новых грузовых машин зафиксировано падение. За отчетный период на 5% меньше было куплено отечественных грузовиков (24,6 тыс. шт.), на 24% – шведских (5,2 тыс. шт.), на 20% – немецких (4,2 тыс. шт.). Объем покупок грузовых автомобилей из Белоруссии (2,1 тыс. шт.) упал на 17%, более чем на четверть (-26%) рухнула реализация в нашей стране грузовиков из Нидерландов (1,1 тыс. шт.).

Также снизились объемы покупок грузовиков, представляющих Южную Корею (-18%), Францию (-24%) и Италию (-43%). Но объемы их покупок, а также машин из других стран, оказываются еще ниже – менее 700 штук за 8 месяцев.

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