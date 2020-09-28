Ford представит в Китае новый доступный кроссовер

Китайское отделение Ford Motor подготовило к производству новый полноразмерный кроссовер Ford Equator. Серийное производство новинки будет налажено в Китае на заводе предприятия Jiangling Ford, а продажи стартуют в первом квартале будущего года.

Как пишет "Российская газета", при габаритах 4905 мм длины, 1930 мм ширины и 1755 высоты, а также колесной базе 2865 мм новинка обещает стать самым доступным семиместным кроссовером марки на рынке. Автомобиль будет представлен также в пятиместном исполнении без третьего ряда сидения и в шестиместном с раздельными креслами второго ряда вместо цельного дивана.

Современный облик кроссовера с полностью светодиодной оптикой говорит о том, что машина адресована людям зрелым, с устоявшимися привычками, ожидающим от автомобиля прежде всего удобства, комфорта и безопасности. Оснащать Ford Equator будут 2,0-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 224 л.с.

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