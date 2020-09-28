Ford представит в Китае новый доступный кроссовер | АВТОСТАТ

Ford представит в Китае новый доступный кроссовер

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Ford представит в Китае новый доступный кроссовер

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Китайское отделение Ford Motor подготовило к производству новый полноразмерный кроссовер Ford Equator. Серийное производство новинки будет налажено в Китае на заводе предприятия Jiangling Ford, а продажи стартуют в первом квартале будущего года.

Как пишет "Российская газета", при габаритах 4905 мм длины, 1930 мм ширины и 1755 высоты, а также колесной базе 2865 мм новинка обещает стать самым доступным семиместным кроссовером марки на рынке. Автомобиль будет представлен также в пятиместном исполнении без третьего ряда сидения и в шестиместном с раздельными креслами второго ряда вместо цельного дивана.

Современный облик кроссовера с полностью светодиодной оптикой говорит о том, что машина адресована людям зрелым, с устоявшимися привычками, ожидающим от автомобиля прежде всего удобства, комфорта и безопасности. Оснащать Ford Equator будут 2,0-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 224 л.с.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай новинки внедорожники suv кроссоверы ford

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