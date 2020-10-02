Автозавод «Урал» начал сборку нового автомобиля повышенной грузоподъемности

Автозавод «Урал» в конце сентября начал конвейерную сборку нового четырехосного автомобиля «Урал-9593» с колесной формулой 8х8 полной массой до 44 т. Автомобиль расширяет продуктовую линейку предприятия и увеличивает возможности установки на шасси «Урал» специальных тяжелых надстроек различного назначения, в том числе строительных, крановых, нефтегазовых, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Напомним, что всего на главном конвейере автозавода может собираться 250 модификаций техники «Урал».

Преимуществом автомобиля «Урал-9593» является его колесная формула 8х8: равномерная и оптимальная нагрузка на мосты дает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности, допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 т, нагрузка на мосты задней тележки – 26 т. Грузоподъемность нового шасси – до 30 т. Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л.с. экологического класса «Евро-5» (крутящий момент – 2000 Нм), 16-ступенчатой коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Кабина – бескапотная, со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики, тепло- и шумоизоляции.

Как отмечает генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев, с выводом в конвейерное производство большегрузного «Урала» с колесной формулой 8х8 полной массой 44 т автозавод «Урал» перешел в класс тяжелых автомобилей, в котором до сих пор не был представлен.

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