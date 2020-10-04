Калужский завод Volvo осваивает выпуск грузовиков нового поколения

Компания Volvo Trucks в сентябре начала прием клиентских заказов на новую линейку тяжелых грузовых автомобилей моделей Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX. В России продажи новой и текущей классической гаммы будут идти параллельно до того момента, когда производство на заводе Volvo Group в Калуге полностью перейдет на выпуск исключительно грузовых автомобилей нового поколения в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Все автомобили Volvo нового поколения оснащаются модернизированной приборной панелью. Она включает в себя новые вещевые отделения и полностью цифровой 12-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Теперь водитель может переключаться между четырьмя различными меню и получать нужную ему информацию. Также существует возможность дополнительно оснащать рабочее пространство 9-дюймовым информационным дисплеем с поддержкой функций Infotainment, навигацией, данными о перевозимом грузе и изображениями с восьми камер.

Что касается систем безопасности, линейка дополнена задействованием круиз-контроля при спуске. Он устанавливает максимальную скорость, чтобы предотвратить нежелательное ускорение при движении вниз по склону. Кроме того, новый адаптивный круиз-контроль (ACC) теперь работает на всех скоростях вплоть до 0 км/ч. Электронная тормозная система (EBS) теперь входит в стандартную комплектацию нового автомобиля. В дополнение к ней можно заказать и динамическое рулевое управление Volvo (VDS) с системой оповещения при перестроении и системой стабилизации курсовой устойчивости.

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