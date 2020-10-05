Завод «Соллерс Форд» в Елабуге возвращается к полной рабочей неделе

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге, который с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса с 1 июля перешел на четырехдневную рабочую неделю, с 5 октября возвращается к пятидневному режиму работы. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс Форд», добавив, что работа на предприятии будет продолжена с соблюдением всех требований предписания Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Ford реализовали 1112 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 10% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране остались на прошлогоднем уровне и составили 7247 машин, согласно данным АЕБ.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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