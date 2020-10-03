Французский авторынок в сентябре продолжил падение

Автомобильный рынок Франции в сентябре снизился на 3% до 168290 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 166 тыс. 699 единиц (-28,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в сентябре стал Peugeot, реализовавший 32308 машин (+6,7%). Второе место занимает Renault с показателем 30634 проданных автомобиля (-16%). Реализация Citroen снизилась на 10,3% до 16779 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 12320 автомобилей (+34,9%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 9272 машины (-7,3%).

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